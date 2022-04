VIDEO Florin Cîţu şi-a anunţat demisia de la conducerea PNL Florin Citu si-a anuntat sambata demisia de la conducerea PNL, el precizand ca si-a inregistrat demisia la partid, desi ar fi vrut sa si-o prezinte in fata colegilor din Biroul Executiv, dar acestia nu au venit la sedinta. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție”. „Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am facut in aceasta funcție, de cand am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și aceasta funcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

