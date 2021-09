VIDEO Florin Cîțu acuză Ministerul Sănătății că nu a pregătit valul 4: Vom aloca bani din fondul de rezervă Pemierul Florin Cițu s-a declarat din nou, marți, nemulțumit de cum s-au pregatit autoritațile pentru al patrulea val al pandemiei, pregatire pe care a numit-o „sub-optimala”. El a anunțat alocarea unor fonduri din fondul de rezerva catre Ministerul Sanatații, anunța Mediafax. „Suntem in mijlocul valului 4, astazi am avut peste 11.000 de persoane infectate. Am prezentat colegilor din BEx ca maine va fi o hotarare de Guvern prin care vom aloca 460 de milioane de lei din fondul de rezerva pentru Ministerul Sanatații, ceea ce arata ca pregatirea valului 4 a fost sub-optimala, ca sa fim… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

