- Occidentul nu trebuie sa renunțe la aprovizionarea Ucrainei cu arme și bani daca dorește ca Kievul sa reușeasca in razboiul sau impotriva Rusiei, a avertizat marți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Ucraina poate invinge in acest razboi, dar trebuie sa…

- Premierul spaniol intareste astfel o declaratie a ministrului sau de interne Fernando Grande-Marlaska, care a declarat la Consiliul Justitie si Afaceri Interne din 4-5 decembrie, cand votul privind extinderea Schengen cu cele doua tari a fost scos de pe ordinea de zi, ca tara sa va face tot posibilul…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat ca guvernul sau nu intenționeaza sa negocieze cu Rusia in legatura cu situația de la granița, unde Helsinki a inchis punctele de control ca raspuns la presiunea crescanda a migrației și la implicarea polițiștilor de frontiera ruși. Potrivit acestuia, Finlanda…

- Este vorba despre recuperarea sumei de 1,4 miliarde de euro (6 miliarde de zloti polonezi), iar audierea initiala in fata unui tribunal din Bruxelles este programata pentru 6 decembrie, a anuntat joi Ministerul Sanatatii de la Varsovia. Pfizer, care a dezvoltat vaccinul anti-COVID impreuna cu compania…

- Reacția secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, citata de Tass, vine in ziua in care Comisia Europeana a recomandat inceperea negocierilor de aderare cu UE, un anunț considerat drept istoric și salutat de oficialii de la Chișinau.Republica Moldova a pornit pe calea…

- La sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca respinge actualele planuri bugetare ale UE, in conditiile in care presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca va propune o revizuire a bugetului pentru ca UE sa poata finanta…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi, la Bruxelles, despre poziția viitoare a Romaniei in asistența militara data Ucrainei, in condițiile in care o prima țara din UE a anunțat oficial ca va inceta acest ajutor. Șeful statului a criticat indirect și Ungaria, fara a pronunța numele țarii vecine,…

