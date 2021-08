Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescenți și-au pierdut viața, inecați in Siret, dupa ce ieșisera la scaldat, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Dupa mai multe ore de cautari pe raza comunei Filipești din județul Bacau, pompierii au gasit trupurile fara viața pe malul raului.

- Festivalul Internațional de Film Transilvania va incepe vineri cu o proiecție realizata simultan in 20 de orașe din Romania. In cadrul festivalului este programat și un show al unui celebru dansator, arata Mediafax. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) se va desfașura in perioada…

- Happy Cinema Buzau va invita la film. Serii de proiectii pentru cei mici dar si cei mari! Iata un exemplu: Blockbuster-ul rusesc SPUTNIK - Uniunea Sovietica, 1983. O nava spațiala se intoarce pe Pamant, dar doar unul dintre cei doi cosmonauți mai este in viața. Ce s-a intamplat la bord ramane un mister,…

- ESTE Filmul de Miercuri prezinta filmul MADRE, regia Rodrigo Sorogoyen, producție Spania-Franța. Proiecția va avea loc miercuri, 21 iulie, de la ora 20.00, la Sala Mica a Centrului Cultural "Ion Besoiu".

- Filmul de actiune „Black Widow”, productie Marvel cu Scarlett Johansson in rol principal, a obtinut incasari de 80 de milioane de dolari in primul weekend, depasind pragul celor mai mari incasari de la inceputul pandemiei, potrivit Variety. In premiera pentru Marvel Cinematic Universe, filmul…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- Cinematografia spaniola va fi celebrata la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) printr-un program amplu, Focus Spania, care va include proiecții și evenimente speciale,…

- Jason Priestley și-a facut debutul in cariera prin a juca in reclame de televiziune, iar pe parcurs a inceput sa aiba roluri secundare in mai multe seriale precum „Airwolf” și „21 Jump Street”. Rolul lui Brandon Walsh din "Beverly Hills, 90210" l-a facut celebru, insa odata cu faima au inceput sa apara…