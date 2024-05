Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Travis Scott a fost implicat intr-o bataie cu Alexander ‘AE’ Edwards, iubitul lui Cher și prieten apropiat al lui Tyga. Incidentul a avut loc la petrecerea organizata de Richie Akiva, unde atat Travis, cat si Tyga au fost invitati. Conform TMZ, tensiunile au izbucnit atunci cand Richie Akiva…

- In noaptea de vineri spre sambata (24-25 mai), la scurt timp dupa miezul nopții, in jur de ora 00:30, intr-o parcare de pe Autostrada A1... The post „Circ” cu pumni și picioare, intr-o parcare de pe Autostrada Arad-Nadlac. Doi șoferi s-au luat la bataie, iar unul a ajuns la spital appeared first on…

- Scenele șocante au fost filmate intr-o sala de clasa a Liceului Teoretic Gataia, din judetul Timis, unde o fata și un baiat și-au imparțit lovituri de pumni și picioare. Totul s-a petrecut in fata altor copii care asistau si incurajau ca la o lupta in ring. Incidentul s-a petrecut ieri, iar directorul…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- Un tanar de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliția fiind sesizata de catre unitatea […] The…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate, marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Potrivit BBC, Vladimir Putin…

- Patru barbați au ajuns la inspectorat, dupa ce s-au luat la bataie pe teritoriul garii auto de pe str. Ștefan cel Mare din municipiul Balți. Incidentul a avut loc ieri, 11 martie, conform unui comunicat emis de Inspectoratul General de Carabinieri al MAI (IGC).