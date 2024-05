Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant intr-o școala din Timiș. O fata și un baiat, colegi de clasa, și-au imparțit pumni și picioare chiar in sala de cursuri, sub ochii colegilor. Bataia din școala a fost filmata de martori, iar imaginile au ajuns acum atat la polițiști, cat și la reprezentanții Inspectoratului Școlar, care…

- Bataie de Vestul Salbatic in Timiș. Șase barbați și-au carat pumni și picioare in plina strada, dupa ce s-au luat la cearta! Adrenalina i-a dus fix in spatele gratiilor, caci Poliția din Timiș i-a reținut rapid!IPJ Timiș a dat detalii despre acțiunePolițiștii Secției 1

- Comunicat IPJ Arad. La data de 27 martie a.c., in jurul orei 17.20, polițiștii orașului Ineu au depistat un barbat de 69 de ani, din... The post Șoferi straini cu permisele de conducere anulate, prinși de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doi profesori s-au luat la bataie cu doi frați, elevi in clasa a VII-a. In imaginile care au ajuns pe internet se vede cum profesorii incearca sa ia telefonul unuia dintre copii, dupa ce aceștia ar fi vrut sa-i filmeze. In incaierare, elevii și unul dintre dascali ajung pe podea, printre banci. Urmeaza…

- Cei doi barbați care, la sfarșitul lunii octombrie 2022, au intrat in casa unui barbat, la Fantanele, snopindu-l in bataie cu un topor pe care... The post Inchisoare cu executare pentru cei doi barbați care snopit in bataie un barbat, la Fantanele, cu un topor pe care erau batute cuie appeared first…

- BATAIE… Imagini incredibile surprinse de elevii Liceului „Mihai Eminescu” Barlad in urma cu cateva zile. Doua eleve s-au luat la bataie in fața unitații de invațamant. Acestea și-au imparțit pumni și picioare, iar, la un moment dat, in altercație au intervenit și mamele lor. In loc sa aplaneze conflictul,…

- O altercație izbucnita in aceasta dupa masa, in trafic, pe strada Voinicilor, a atras atenția aradenilor care au trecut prin zona, momentul fiind surprins de... The post Altercație in trafic, pe strada Voinicilor. O persoana a fost transportata la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat de 41 de ani, din județul Cluj, care domiciliaza fara forme legale in satul Caprioara, comuna Savarșin, a fost reținut pentru 24 de... The post Bataie intr-un bar din satul Caprioara, comuna Savarșin. Un barbat a fost taiat cu cuțitul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…