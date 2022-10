VIDEO: Femeile din Iran protestează pentru Mahsa Amini O inregistrare video obținuta de Reuters arata un grup de femei care protesteaza imbracate in haine negre pe o strada din orașul kurd Saqez, in vestul Iranului, marți (4 octombrie), orașul natal al lui Mahsa Amini, tanara de 22 de ani care a murit in inchisoare dupa ce a fost arestata de poliție din cauza unei „ținute nepotrivite”. Vehiculele care circulau pe strada claxonau, in timp ce protestatarii aclamau și ridicau brațele in aer. Videoclipul a fost filmat in Saqez. Luni (3 octombrie), liderul suprem al Iranului a acordat luni (3 octombrie) sprijinul sau deplin forțelor de securitate care… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- In primele sale remarci referitoare la moartea femeii de 22 de ani dupa ce a fost arestata pentru ca purta haine considerate nepotrivite religiei islamice, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a acordat sprijinul sau deplin forțelor de securitate care se confrunta cu protestele declanșate de moartea…

- Iranienii care traiesc in Turcia au protestat joi (29 septembrie), impreuna cu activiști turci, in fața consulatului Iranului din Istanbul, fața de moartea lui Mahsa Amini. Mulțimea a scandat sloganuri și a afișat bannere, fiind solidara cu protestatarii antiguvernamentali din Iran. Demonstrația din…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

