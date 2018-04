Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Cristiano Ronaldo, care a marcat doua goluri in victoria echipei sale Real Madrid in meciul cu Juventus, scor 3-0, le-a multumit fanilor din Torino pentru faptul ca l-au aplaudat la scena deschisa dupa a doua reusita, din foarfeca, anunța News.ro."A fost un gol fanatstic. Nu ma asteptam…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Doua etape au mai ramas din sezonul regulat al Ligii Nationale de handbal masculin, iar tabloul sferturilor de finala din play-off pare din ce in ce mai clar. Dupa ce a castigat Cupa Romaniei, HC Dobrogea Sud Constanta pare ca a acceptat ideea de a termina pe locul 6 la sfarsitul sezonului regulat ”Delfinii”…

- Rivaldinho a transmis un mesaj emoționant dupa plecarea de la Dinamo, la Levski Sofia. Fotbalistul brazilian a publicat un mesaj emotionant pe contul sau de Facebook in care le-a multumit suporterilor dinamovisti pentru modul in care l-au incurajat atat pe teren cat si in afara lui. ”Vreau sa le multumesc…

- Mihali Cristian George este cunoscut prin prisma show-ului culinar ,,Chefi la cuțite”, acolo unde a facut parte din echipa argintie a lui chef Florin Dumitrescu. Deși fostul concurent este obișnuit sa straluceasca in lumina reflectoarelor prin prisma preparatelor savuroase și al platingului impecabil,…

- Tata și fiu in familia noastra! Tatal, domnul plutonier adjutant Stanciu Stanciu, are 46 de ani, iar ultimii 26 și i-a dedicat salvarii de vieți. Cand iți traiești copilaria langa un tata erou, care in fiecare zi iși risca viața pentru a-și ajuta semenii, iți dorești sa ajungi ca el…iți…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o clar pe Karolina Pliskova (6 WTA) și s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, unde va juca impotriva lui Angelique Kerber .Citește și: Simona Halep, ridicata IN SLAVI in presa internaționala, dupa ce a 'distrus-o' pe Pliskova: 'Masina…

- Una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, Isabelle Gullden, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galați ( Sala Polivalenta, ora 19.00, in direct…