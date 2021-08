Stiri pe aceeasi tema

- Robotul umanoid Atlas al companiei americane Boston Dynamics a dobandit noi functii, prezentate marti, prin care poate alerga si sari peste obstacole, transmite Reuters. Un nou video publicat marti il arata pe Atlas sarind peste obstacole, facand salturi inapoi si cazand pe fata. Compania afirma ca…

- Compania americana Moderna a anuntat ca vaccinul ei anti-COVID-19 are o eficienta de aproximativ 93% la sase luni dupa administrarea celei de-a doua doze, un procent aproape neschimbat in raport cu eficienta sa de 94% demonstrata in studiul clinic initial, informeaza Reuters. Moderna obtine astfel un…

- Premii inedite pentru asiaticii care se vaccineaza anti-Covid. In Thailanda, oamenii primesc… vaci drept recompensa, in Indonezia, pui, in timp ce autoritațile din Hong Kong sunt mult mai darnice și ofera un apartament de 1,4 milioane de dolari, scrie Digi24 , citand un articol publicat miercuri de…

- Compania farmaceutica Pfizer Inc a anuntat marti ca va incepe testarea vaccinului COVID-19 intr-un grup mai mare de copii sub 12 ani dupa ce a folosit o doza mai mica din serul sau intr-o etapa anterioara a studiilor clinice, informeaza Reuters.

- Autoritațile sanitare din Israel și-au exprimat ingrijorarea, marti, intr-o conferința dupa ce s-au constat mai multe cazuri de inflamație cardiaca la tineri, in special barbați, aparuta dupa vaccinarea cu serul Pfizer. Ministerul Sanatații a declarat ca reacția este probabil legat de vaccinarea lor,…

- Un tribunal olandez a anunțat miercuri o decizie potrivit careia compania petroliera Shell (Royal Dutch Shell) trebuie sa-și reduca nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera cu un procentaj cu mult mai mare decat iși propusese. Sentința ar putea deschide calea pentru astfel de acțiuni impotriva companiilor…

- Sony Group a prezentat un plan de investiții pentru urmatorii trei ani, plan gândit sa duca numarul de useri ai serviciilor de gaming și de media ale companiei de la 160 de milioane, la un miliard, scrie Japan Times. Planul de investiții este de 18 miliarde dolari. Sony Group are o capitalizare…