Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp din a doua sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu al Bahrainului, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe circuitul Sakhir (5,412 km), langa Manama. Raikkonen a fost inregistrat…

- Pilotul german al echipei Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest sezon, care a avut astazi pe circuitul Albert Park din Melbourne.

- Sebastian Vettel (Ferrari) a caștigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a sezonului 2018 al Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata pe "Melbourne Grand Prix Circuit". Pilotul german l-a devansat pe marele sau rival de la Mercedes, britanicul Lewis Hamilton, detinatorul titlului mondial,…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2018, care a avut loc duminica pe circuitul Albert Park din Melbourne. Vettel l-a devansat cu peste cinci secunde pe marele sau rival de la Mercedes,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton va pleca din pole position la Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2018. El a fost cel mai rapid in calificari, fiind urmat de pilotii Ferrari, in ordinea Kimi Raikkonen - Sebastian Vettel.Al doilea pilot al echipei…

- Pilotul de Formula 1 Daniel Ricciardo a reușit o performanța notoriela Barcelona. Australianul a doborat recordul circuitului de langa orașul catalan in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial de

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a doborat recordul circuitului de la Barcelona, miercuri, in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial, informeaza AFP. Avand monopostul dotat cu noile pneuri Pirelli…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va concura, in 16 si 17 iunie, in cursa de 24 de ore de la Le Mans, la volanul unei masini a echipei Toyota Gazoo Racing. Sportivul echipei de Formula 1 McLaren va mai concura si in alte etape ale Campionatului Mondial de anduranta, insa obiectivul principal va ramane…