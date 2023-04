Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduita de explozii vineri dimineata. Sunt alerte de raid aerian in toata tara, potrivit Interfax Ucraina. La Uman, in regiunea Cherkasy, rachete au lovit o cladire rezidentiala si depozite. La Dnipro, o femeie si un copil au fost ucisi. ”O tanara si un copil de trei ani au fost ucisi”, […] The post VIDEO. Explozii la Kiev si in alte orase din Ucraina. Sunt alerte de raid aerian in toata tara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .