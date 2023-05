Stiri pe aceeasi tema

- Explozie și incendiu masiv in centrul orașului Milano. Mai multe vehicule au luat foc joi in centrul orașului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii. Mai multe persoane au fost ranite, au anunțat pompierii. Nu au fost raportate decese, transmite Reuters. Scene of explosion in Milan, Italy…

- Peste 3.000 de persoane vor fi evacuate in orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, dupa ce a fost gasit o bomba, a anunțat sambata guvernatorul local, la doua zile dupa ce un avion de razboi rusesc a aruncat accidental o bomba asupra orașului, transmite Reuters. Experții militari in…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi se afla la terapie intensiva intr-un spital din Milano, a declarat miercuri un membru al anturajului sau pentru Reuters. Magnatul in varsta de 86 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimii ani și a fost externat chiar saptamana trecuta.…