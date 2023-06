VIDEO Explozie devastatoare într-un bloc din București. Zeci de locatari evacuați O explozie devastatoare s-a produs, luni, intr-un apartament din sectorul 3 al Capitalei. Deflagratia a fost atat de puternica, incat tocaria locuintei a fost smulsa din pereti si proiectata in strada. O persoana a fost prinsa sub un perete care s-a prabusit. Peste 30 de locatari au fost evacuati, iar pompierii au solicitat o evaluare a rezistentei cladirii. Explozia, care nu a fost urmata de incendiu, s-a produs intr-un apartament de la etajul 2 al unui bloc din strada Racari. Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 84 de ani, care a fost prinsa sub un perete de beton doborat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia, care nu a fost urmata de incendiu, s-a produs intr-un apartament de la etajul 2 al unui bloc din strada Racari. Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 84 de ani, care a fost prinsa sub un perete de beton doborat de suflul exploziei. Victima a fost preluata de catre echipajul…

- O explozie puternica a avut loc, luni, intr-un apartament aflat la etajul doi al unui bloc situat pe strada Racari din cartierul bucureștean Vitan. Un barbat de 50 de ani a fost scos de pompieri de sub daramaturi, iar un barbat de 84 de ani a suferit arsuri. Alti 30 de locatari au fost evacuati, potrivit…

- Explozia, care nu a fost urmata de incendiu, s-a produs intr-un apartament de la etajul 2 al unui bloc din strada Racari. Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 84 de ani, care a fost prinsa sub un perete de beton doborat de suflul exploziei. Victima a fost preluata de catre echipajul…

- Explozie puternica la un bloc de apartamente din Sectorul 3. Explozia s-a produs pe str. Racari, la etajul 2, acolo unde ar fi avut loc o scurgere de gaze. Update: „Victima extrasa din apartament este un barbat in varsta de 84 de ani, prezinta arsuri, a fost intubat si transportat la spital”, anunța…

- Explozia nu a fost urmata de incendiu. S-a produs la un apartament la et. 2 in strada Racari.Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 50 de ani, care a fost prins sub o placa de beton). Victima este in stare de constienta, preluata de echipajul SMURD.In urma exploziei, numeroase…

- O explozie puternica s-a produs luni, 5 iunie, in apartamentului de la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Racari, sectorul 3 din București, a anunțat ISU București.Din apartament a fost scoasa o victima, 50 de ani, care era prinsa sub o placa de beton. „Este conștienta, a fost preluata de echipajul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca instanta a anulat amenda pe care i-a dat-o Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde, in cartierul Primaverii. „Justitia ne da dreptate in cazul Primaverii…

- Un om a murit și altul este grav ranit dupa explozia unei mașini in stația de alimentare cu gaz. O explozie a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 05:35, la o stație de alimentare CNG din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Pompierii au fost solicitați sa intervina la o explozie la un autoturism…