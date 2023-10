Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti pro-palestinieni au demonstrat sambata in centrul Londrei, cerand incetarea operatiunilor militare israeliene in Fasia Gaza, care au fost cauzate de atacul terorist de amploare lansat in 7 octombrie de miscarea palestiniana Hamas contra sudului Israelului.Demonstrantii, majoritatea…

- Trimișii speciali Digi24 in Israel, Cristina Cileacu și Gabi Necșulescu, au stat de vorba cu David Saranga, fost ambasador al Israelului in Romania, in piața Dizengoff, din inima Tel Aviv-ului. Fostul amabsador spune ca armata israeliana va face tot posibilul pentru ca Hamas sa plece din Fașia Gaza.…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista isi gestiona activitatea…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului. „Am decis sa punem capat tuturor crimelor ocupatiei”, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigazilor Ezzedine al-Qassam, intr-o inregistrare audio difuzata de Al-Aqsa…

