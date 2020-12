Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a explicat, vineri, in detaliu cum va arata campania de vaccinare in masa in Romania, care vor fi grupele primare de cetațeni ce se vor vaccina și cate doze de vaccin anti coronavirus vor intra saptamanal in țara. ”Pot sa va spun ca totul e organizat, nu teoretic, practic.…

- Președintele Klaus Iohannis voia ca Nicolae Ciuca, actualul premier interimar și ministrul Apararii, sa devina prim-ministru plin. S-a razgandit, insa, dupa ce șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana l-au sunat și i-au sugerat ca generalul are o atitudinea cam prea proamericana, or Romania…

- Alegerile din 6 decembrie 2020, așa cum arata ele a doua zi, confirma evaluarile pe care le-am facut și ma indeamna la a gandi pașii imediați. Rezultatele generale sunt acum cunoscute. A fost cea mai mica participare a cetațenilor Romaniei la vot, din 1989 incoace. Este cea mai redusa participare la…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…

- Klaus Iohannis a avertizat, dupa o vizita la call-centerul de la Arena Naționala al DSP București, ca daca romanii nu vor respecta normele și legile ar putea fi impus restricții suplimentare. Președintele a explicat ca vaccinul anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in Romania abia la anul. ”Am gasit mulți…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca toata logica PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, in acest moment, este numai una electorala, "fara nicio treaba cu Romania si cu romanii". "Cum sa interzici un pelerinaj la sfintele moaste, suntem o tara ortodoxa, cum sa incepi sa discuti despre ceea ce…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…

- "Am vazut cu totii pozitia PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, care, inclusiv ieri, la Bruxelles, dupa preocuparile pentru incalzirea globala, ne-a spus iar despre anumite masuri de combatere, masca, spalat. As fi vrut, ca si dumneavoastra, sa ii vad mai vehementi, daca pot sa spun asa, privind…