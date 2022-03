VIDEO: Elicopter rusesc doborât de o rachetă ucraineană Armata ucraineana reuseste sa doboare cu ajutorul unei rachete antiaeriene un elicopter rusesc, imaginile fiind surprinse de o drona din apropiere. Imaginile prezinta un elicopter din dotarea fortelor armate ale Federatiei Ruse, cel mai probabil de tipulMi-24 sau Mi-35, care este doborat de o racheta antiaeriana uncraineana de tip Strela sau Stinger. Nu se stie unde a avut loc incidentul, insa imaginile au inceput sa circule pe retelele de socializare. Aflati amanunte de pe newsweek.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

