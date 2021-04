VIDEO Elena Merișoreanu, apel emoționant: Cum să nu crezi, au murit atâția artiști de COVID?! "Cum sa nu crezi, cand exista atația colegi de-ai mei care s-au imbolnavit, in cateva zile au disparut cei mai mari soliști de muzica lautareasca. (...) Sotul meu a fost internat in spital foarte grav, a stat cred ca vreo 11 zile in spital și nu am cuvinte sa le mulțumesc medicilor și tuturor celor din spital. Daca nu mergea la spital, astazi nu mai era in viața", a declarat Elena Merișoreanu. Artista a dezvaluit ca a pierdut o ruda, o verișoara care a murit de COVID la varsta de 60 de ani. De asemenea, ea a transmis un mesaj și celor care nu cred și contesta toate reglementarile și masurile impuse… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre cei mai mari artiști ai Romaniei au murit, in ultima saptamana, in același fel: rapuși de COVID-19! Nelu Ploieșteanu, Cornelia Catanga și Gabi Lunca au murit, in spital, infectați cu SARS-COV-2. Pentru ca normele nu permit o inmormantare așa cum ar merita, cu sute de oameni, procesiune…

- Indragita cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu rasufla ușurata ca, in sfarșit, dupa doua saptamani de emoții, soțul ei s-a vindecat de Covid-19. Azi-dimineața, artista a venit intr-un suflet la spital, pentru a-și externa partenerul de viața: ”Soțul meu se simte bine”, ne-a declarat Elena…

- Momente extrem de grele pentru Elena Merișoreanu! Cunoscuta interpreta de muzica populara așteapta ca starea de sanatate a soțului sau sa se imbunatațeasca. Partenerul vedetei sufera de o forma grava a COVID-19 și a fost recent transportat la spital cu Ambulanța. Soțul Elenei Merișoreanu, de urgența…

- Aurel Padureanu, soțul Corneliei Catanga, susține ca aceasta nu a murit de COVID. Artista s-a tratat acasa cu Ivermectina.Cei din familia artistei Cornelia Catanga (63 de ani) nu cred in COVID. Cantareața a preferat sa se trateze acasa, deși avea simptome specifice virusului. Cornelia Catanga a…

- Artista era infectata cu Covid-19, dar, potrivit unor surse Realitatea PLUS, nu ar fi crezut in existența acestui virus și s-ar fi tratat acasa.A fost dusa de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau, dar a intrat in stop cardiorespirator iar medicii nu au mai putut sa o salveze.Cornelia Catanga și-a…

- Artista era infectata cu Covid-19, dar, potrivit unor surse Realitatea PLUS, nu ar fi crezut in existența acestui virus și s-ar fi tratat acasa.A fost dusa de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau, dar a intrat in stop cardiorespirator iar medicii nu au mai putut sa o salveze.Cornelia Catanga și-a…

- Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de pacienți. Patru persoane care erau conectate la oxigen au murit. 53 de pacienți sunt transferați…