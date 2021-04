Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Empoli, lider in Serie B, a inregistrat in ultimele zile mai multe cazuri de coronavirus, astfel ca activitatea echipei a fost suspendata de autoritatile locale pentru zece zile. Toti jucatorii sunt in carantina la domiciliu, iar echipa din Serie B a solicitat ca urmatoarele sale doua…

- Polonezul Hubert Hurkacz (37 ATP) s-a calificat joi seara in semifinalele turneului de tenis ATP 1000, de la Miami, invingandu-l in sferturile de finala pe grecul Stefanos Tsitsipas, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-4. Grecul și-a adjudecat primul set in mod categoric, luand doua break-uri și…

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu FC U Craiova 1948, 0-0, joi seara, pe teren propriu, in meciul de debut al fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. In sezonul regulat, pe 9 martie, CS Mioveni a invingea in deplasare pe FC U Craiova cu 2-1, potrivit agerpres.ro. Citește și: Florin…

- Primele patru clasate in clasament, Dinamo, AHC Dobrogea Sud, Potaissa Turda si Minaur Baia Mare, au obtinut victorii, joi, la Sfantu Gheorghe, in etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Liderul CS Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Vaslui cu 32-26 (13-13), dupa o prima repriza echilibrata.…

- 22 de mumii ale unor regi si regine din Egiptul antic vor forma un cortegiu fara precedent, sambata, in timpul unei „parade a faraonilor”, intre Muzeul din Cairo, unde ramasitele au fost adapostite mai bine de un secol, si Muzeul National al Civilizatiei Egiptene.

- Care ce vor transporta 22 de mumii ale unor regi si regine din Egiptul antic vor forma un cortegiu fara precedent, sambata, in timpul unei ''parade a faraonilor'', intre Muzeul din Cairo, unde ramasitele au fost adapostite mai bine de un secol, si Muzeul National al Civilizatiei Egiptene (NMEC),…

- Care ce vor transporta 22 de mumii ale unor regi si regine din Egiptul antic vor forma un cortegiu fara precedent, sambata, in timpul unei ''parade a faraonilor'', intre Muzeul din Cairo, unde ramasitele au fost adapostite mai bine de un secol, si Muzeul National al Civilizatiei Egiptene…

- Florin Cițu pregatește o noua lege a salarizarii pentru bugetari: „In sectorul public nu cred ca mai exista un salariu minim” Florin Cițu, primul-ministru, a explicat ca are in calcul implementarea unei noi legi a salarizarii, astfel, oamenii vor avea indicatori de performanța care se vor realiza impreuna…