- Indragita cantareața Irina Rimes a lansat astazi o noua piesa, "Sarea de pe rana".Cu acest prilej, artista a postat și un mesaj pe o rețea de socializare, in care vorbește despre semnificația piesei:"Cu Sarea de pe rana se incheie capitolul Cosmos.

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Irina Rimes nu inceteaza sa-și surprinda fanii! Astazi tocmai a lansat un nou videoclip pentru piesa „Baiatul meu frumos”, dedicata unei persoane speciale din viața sa. Melodia se numește „Baiatul meu frumos”, face parte din ultimul album ,„Cosmos” și are o incarcatura emoționala aparte pentru jurata…

- Aflata intr-o relație de la finele anului trecut, Irina Rimes a recunoscut ca iubește din nou abia la inceputul lunii ianuarie, iar primele poze cu partenerul de viața au venit cateva luni mai tarziu. Acum, ca toata lumea știe despre povestea ei de dragoste, Rimes i-a facut o declarație de dragoste…

- Dupa succesul pe care l-a inregistrat cu piesa anterioara “Razbunatoare” , Dominique se prezinta in fața publicului cu noul single “Ora 3” in care iși canta povestea de dragoste. “Ideea piesei “Ora 3″ a fost inspirata dintr-o experiența personala, intr-un moment oarecum neașteptat. Cand oamenii din…

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu" inițiaza concursul „Cat stau acasa, scriu un eseu", competiție care se adreseaza elevilor din toate ciclurile de invațamant. Eseurile vor avea ca tema: un loc din Botoșani de care se leaga numele ...

- Dupa „American in Bucharest”, Jeremy Ragsdale, artistul american care a cucerit publicul din Romania in finala X Factor 2017, lanseaza in luna iubirii „Save The Day”, o declarație de dragoste pentru cei care iși cauta necontenit sufletul pereche, dar și pentru cei care l-au gasit deja. Piesa, produsa…