Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson considera ca acum nu este momentul potrivit pentru a discuta despre un referendum asupra independentei Scotiei, dar guvernul sau va examina cu atentie cererea facuta mai devreme de premierul scotian Nicola Sturgeon privind organizarea unui astfel de referendum pe…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a anuntat marti ca doreste sa organizeze un referendum "consultativ" privind independenta natiunii britanice in octombrie 2023, in pofida esecului unei consultari anterioare in 2014 si a refuzului guvernului britanic de a autoriza acest vot, relateaza AFP si Reuters,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi ca Guvernul ii va acorda lui sportivului David Popovici suma de un milion de lei dupa performanța uriașa obținuta la Campionatul Mondial de Natație. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca este aproape gata sa ofere mai multe detalii despre cum ar putea noul parlament scotian sa convoace un referendum de independenta fara consimtamantul guvernului britanic, care a transmis ca nu este momentul potrivit pentru o astfel de discutie,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca este aproape gata sa ofere mai multe detalii despre cum ar putea noul parlament scotian sa convoace un referendum de independenta fara consimtamantul guvernului britanic, care a transmis ca nu este momentul potrivit pentru o astfel de discutie,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat ca Uniunea va sprijini, in Senat, organizarea unui referendum de modificare a Constituției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Guvernul suedez nu intentioneaza sa organizeze un referendum daca parlamentul va decide sa declanseze procedura de candidatura la NATO, a afirmat joi prim-ministrul Magdalena Andersson, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nicola Sturgeon a fost denunțata la poliție pentru ca pare sa fi incalcat propriile reguli anti-Covid privind purtarea unei maști sanitare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…