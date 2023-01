VIDEO. Drifturi pe zăpadă, într-o parcare din Bacău. 16 șoferi au rămas fără permis Mai mulți șoferi au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au facut drifturi in parcarea unui supermarket din municipiul Bacau. Politistii rutieri au efectuat, sambata, o actiune pe raza municipiului Bacau, in urma careia au retinut 16 permise auto ale unor soferi care faceau drifturi pe zapada. „Au fost aplicate 23 sanctiuni contraventionale, in […] The post VIDEO. Drifturi pe zapada, intr-o parcare din Bacau. 16 șoferi au ramas fara permis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

