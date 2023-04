Stiri pe aceeasi tema

- Un clip devenit viral arata cum doua femei din Iran sunt abordate de un barbat, care le toarna iaurt in cap, pe motiv ca nu aveau capul acoperit, informeaza BBC . Cele doua au fost retinute, pentru ca si-au aratat parul, in timp ce barbatul a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice. Pe imagini…

- Un barbat din Doștat s-a ales cu inchisoare cu suspendare, dupa ce a batut un consatean intr-un local public din comuna. In actul de sesizare s-a retinut ca, la data de 17 august 2021, organele de poliție au fost sesizate prin SNAU 112, de catre un martor, despre faptul ca persoana vatamata, in timp…

- Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și picioarele. Ce pedeapsa a primit agresorul Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și…

- Un barbat din Alba, ajutat de fiul sau, și-a batut soția pana a bagat-o in spital. Agresorul a scapat DOAR cu o amenda penala Un barbat din Alba, ajutat de fiul sau, și-a batut soția pana a bagat-o in spital. Agresorul a scapat DOAR cu o amenda penala Un barbat din județul Alba a scapat ieftin, dupa…

- Un tribunal francez le-a condamnat pe doua femei pentru calomnie, acestea fiind acuzate ca au raspandit zvonurile potrivit carora Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, s-ar fi nascut barbat și este o persoana transgender, a anunțat presa locala, potrivit Politico . In decembrie 2021, cele doua femei…

- Polițiștii dambovițeni au reținut un tanar de 28 de ani, banuit ca ar fi fost lovit un barbat de 63 de ani, din comuna Dragodana, dar și caruia i-ar fi sustras un telefon mobil și 100 de lei. Tanarul a fost reținut de polițiști, dupa ce a fost depistat pe raza orașului Brașov. Mai mult de atat, acesta…

- O adolescenta de 17 ani a trait coșmarul vieții sale, dupa ce s-a trezit peste ea, in casa, cu un barbat de 44 de ani. Fata a fost lovita și amenințata, dupa care a fost violata de individ. Agresorul a așteptat ca tanara sa ramana singura acasa, iar cand acest lucru s-a intamplat a profitat și a intrat…

- Un barbat de 34 de ani risca sa ajunga la pușcarie, dupa ce a patruns in locuința unei femei, a lovit-o și i-a sustras banii pe care-i avea.Potrivit poliției, incidentul a avut loc in noaptea de 17 spre 18 ianuarie.