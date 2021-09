Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, urmeaza sa se deplaseze luni la New York, in prima sa vizita in oficiala in SUA, unde se va intalni cu omologii sai german, chinez, francez, britanic si rus, parti la acordul nuclear iranian, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In vizita…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezolutie care cuprinde "angajamentele" talibanilor in favoarea plecarii "in siguranta" a celor care doresc sa paraseasca Afganistanul, fara a solicita insa zona protejata evocata de Franta, noteaza AFP. Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat in…

- Japonezii comemoreaza 76 de ani de la atacul cu bomba atomica asupra orașului Hiroshima, primul atac nuclear din istorie. Bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki au ucis peste 200 de mii de persoane și au avut efecte mulți ani dupa dezastru. Au precipitat capitularea Japoniei la 15 august 1945 și…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…

- Romania este una dintre țarile cu cea mai mare rata a cancerelor legate de consumul de alcool, atat in cazul barbaților, cat și in cazul femeilor, conform unui studiu publicat de revista The Lancet Oncology. Circa 4% dintre cazurile de cancer depistate anul trecut in lume (aproximativ 740.000) sunt…

- Numarul de contaminari cu SARS-CoV-2 la nivel mondial a depasit duminica pragul de 190 de milioane, în timp ce totalul dozelor de vaccin anti-Covid administrate pâna în prezent a trecut de 3,6 miliarde, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. În decurs de o luna, conform…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…