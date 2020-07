Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de la DGPMB au pus in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a...

- Politistii din Bucuresti au facut, miercuri, perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

- Astazi, 30 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Economice Mureș au desfașurat 13 percheziții domiciliare (5 in Mureș, 2 in București, 2 in Galați, 2 in Brașov, una in Ilfov și una in Botoșani), la sediile unor societați, ale caror reprezentanți sunt cercetați intr-un…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova au efectuat, marti, noua perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Calarasi, Teleorman si Ilfov, la domiciliile unor persoane banuite de inselaciune in domeniul comertului cu materiale de constructie,…

- 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada octombrie-noiembrie 2012, cinci barbați, cu varste cuprinse intre 27 și 64 de…

- Zeci de percheziții au loc, joi dimineața, in București și in județele Ilfov și Prahova, intr-un dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar, la persoane acuzate ca au furat produse de lux, cosmetice și bauturi din containerele incarcate la bordul avioanelor de pe Aeroportul Otopeni.Poliția…