Grav accident de circulație s-a petrecut duminca in localitatea Vladeni din Iași. Doi tineri, un barbat in varsta de 23 de ani și o femeie in varsta de 20, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, potrivit Ziarul de Iași . Cei doi tineri mergeau spre Suceava, iar autoturismul in care se aflau a fost tarat mai mult de 150 de metri pe șine. Nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvați. Mai mulți calatori au coborat din tren și au privesc cum autoturismul era facut bucați de catre echipele de descarcerare pentru eliberarea șinelor ferate. ”La fata locului…