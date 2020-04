VIDEO! Doi polițiști buzoieni, înjurați și amenințați! N-au reacționat! Atenție! Limbaj licențios! Dupa incidentele de la Hunedoara, Sacele și București, apar imagini cu un scandal produs in comuna buzoiana Vernești. Protagoniști sunt mai mulți indivizi și doi politiști. Din filmarea postata pe facebook de jurnalistul Dan Bucura, reiese ca polițiștii au incercat sa legitimeze un barbat, care ii trateaza zeflemist pe cei doi oameni in uniforma, in timp ce un alt individ filmeaza și ii injura pe polițiști și chiar ii amenința. Incidentul s-a produs vineri și a fost filmat de unul dintre scandalagii. Cei doi polițiști, care nu aveau nici maști, nici manuși, nu iau masuri pe loc, impuse intr-o… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

