- Cei doi cosmonauți ruși fac plimbarea spațiala astazi, 19 ianuarie, pentru a pregati noul modul Prichal pentru viitoarele nave spațiale de vizita rusești, potrivit NASA , care transmite in direct expediția in afara Stației Spațiale Internaționale. Comandantul Anton Shkaplerov și inginerul de zbor Pyotr…

- O nava spatiala rusa Soyuz urmeaza sa transporte miercuri un miliardar japonez la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), o calatorie efectuata in cadrul eforturilor Moscovei de a se impune pe piata profitabila a turismului orbital, potrivit AFP. Acest zbor, care va avea ca punct de plecare cosmodromul…

- Astronauții Thomas Marshburn și Kayla Barron au parasit trapa la 6:15 a.m. EST și au efectuat cu succes o ieșire in spațiu care a durat 6 ore și 32 de minute pentru a inlocui o antena defecta.Cei doi au inlocuit „o unitate SASA degradata cu o unitate de rezerva aflata la bord”, a scris NASA pe Twitter.Plimbarea…

- Rusia a lansat miercuri un nou modul de andocare la Statia Spatiala Internationala (ISS), Prichal, al doilea dispozitiv de acest tip plasat pe orbita de agentia spatiala rusa in acest an dupa Nauka, inaugurat in luna iulie, informeaza AFP.

- Glavkosmos, filiala comerciala a agentiei spatiale ruse Roscosmos, a semnat miercuri un contract cu patru turisti care vor zbura in spatiu la bordul capsulelor Soyuz in 2024, relateaza EFE. Glavkosmos a incheiat miercuri acorduri prealabile pentru patru locuri in 2024, ceea ce inseamna doua…

