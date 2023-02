VIDEO – ”Distracție” periculoasă în Livezile: Copiii își pun dulăii să se atace Localnicii din comuna Livezile sunt terorizați de caini. Pe de o parte, dulaii de la stana le fac ravagii in curți. Pe de alta parte, unii copii se ”distreaza” punandu-și dulaii sa se atace. Locuitorii din comuna Livezile se confrunta cu doua probleme majore legate de dulai. ”In perioada asta de iarna, ciobanii iși plimba oile prin spatele proprietaților oamenilor. Chiar prin spatele curților. Nu doar ca oile stria culturile- daca ai grau semanat, de exermplu – dar și dulaii fac ravagii. Mai exact, rup gardurile la proprietați și intra sa ia una- alta. Daca in curte sunt alți cainii, apoi ii ataca.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

