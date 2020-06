Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (42 de ani), demis din funcția de antrenor al Rapidului la inceputul lunii martie și inlocuit cu Dan Alexa, a fost ofertat pentru a ocupa funcția de președinte in Giulești. Cele doua parți n-au ajuns deocamdata la un consens. In aceasta dimineața, Daniel Pancu a oferit ultimele detalii…

- Narcis Raducan (45 de ani) a povestit la GSP Live perioada dificila prin care a trecut la Rapid, din cauza trecutului sau in tricoul Stelei. Transferat de giuleșteni in 1999 de la FCM Bacau, Raducan a fost, la inceput, inamicul publicului numarul unu in Giulești, intrucat era asociat cu rivala Steaua,…

- La 42 de ani, Daniel Pancu a acceptat sa revina la clubul la care a cunoscut cele mai frumoase momente din cariera sa de fotbalist, iar acest lucru i-a facut pe suporteri sa izbucneasca. El a acceptat oferta pe care a primit-o, de a fi alaturi de Rapid din poziția de președinte al clubului. Fanii echipei…

- Daniel Pancu (42 de ani) - omul care a fost izgonit de pe banca Rapidului și inlocuit cu Dan Alexa - a fost invitat la GSP Live, unde a vorbit pe larg despre toata perioada petrecuta in Giulești. Pancu a comentat și a dezbatut la GSP Live mai multe teme care au starnit controverse de-a lungul perioadei…

- Daniel Pancu (42 de ani) - omul care in acte inca este antrenorul Rapidului (DETALII AICI) - a fost invitat azi la GSP Live, unde a vorbit despre perioada petrecuta ca antrenor in Giulești și singura greșeala pe care considera ca a facut-o. Pancu a fost indepartat din cauza rezultatelor modeste inregistrate…

- Daniel Pancu a fost invitatul lui Costin Ștucan, la GSP Live. Fostul internațional a vorbit despre perioada de la Rapid, dar și despre faptul ca inca are contract activ cu formația din Giulești

- In plina pandemie de coronavirus, cu toții facem ce putem ca sa ne aparam cat mai bine. Pesemne ca a ținut cont de recomandarile autoritaților, Daniel Pancu a luat drumul magazinului pentru niște cumparaturi și a avut grija sa se echipeze ca de razboi!