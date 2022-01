Stiri pe aceeasi tema

- In total 8.240 de bolnavi de COVID-19 erau spitalizati la 22 decembrie in Regatul Marii Britanii, iar dintre aceștia 842 erau in stare grava, la ATI, conectați la ventilator.Dar Boris Johnson i-a indemnat miercuri pe englezi sa fie prudenți la sarbatorirea Noului An, la festivitațile care incep vineri.…

- Franta, Marea Britanie si Portugalia au raportat marti niveluri record ale numarului zilnic de cazuri noi de Covid-19, in timp ce Turcia a emis un avertisment privind raspandirea Omicron. In Franta, numarul de cazuri noi de Covid-19 a atins marti 179.807, cel mai ridicat nivel de la declansarea pandemiei.…

- Regatul Unit, confruntat cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron, a inregistrat marti alte 129.471 de cazuri de COVID-19 in Anglia si Tara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, noteaza AFP. Tara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 noi decese in…

- Aceasta tara, una dintre cele mai grav afectate de pandemie in Europa, a recenzat totodata 137 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore - totalul a ajuns la 147.857 de decese -, precum si 1.171 de spitalizari, un numar ce marcheaza o accelerare a internarilor, in contextul in care acest parametru,…

- "Un tsunami omicron vine" in Regatul Unit, avertizeaza premierul Boris Johnson, care anunta o accelerare a campaniei de vaccinare anticovid impotriva acestui val, relateaza AFP. "Nimeni nu trebuie sa se indoiasca: exista un tsunami omicron care soseste si mi-e teama ca nu este clar ca doua doze de vaccin…

- Stirile ce vin din Marea Britanie nu sunt deloc bune. Numarul cazurilor de infectari cu tulpina Omicron a crescut de patru ori, dupa ce alte 75 de persoane din Anglia au fost depistate vineri (3 decembrie) cu noua varianta. 16 cazuri au fost confirmate in Scoția și unul in Țara Galilor, Irlanda de Nord…