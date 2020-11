Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii HoReCa la Guvern, impreuna cu primul-ministru. Am avut o discutie vizavi de problemele care sunt in sectorul HoReCa si le-am adus la cunostinta ca maine, in sedinta de Guvern, o sa citim in prima lectura o Ordonanta de Guvern, prin care vrem sa acordam un…

- Resursele de lignit ale Romaniei sunt estimate la 690 milioane tone, din care exploatabile sunt 290 milioane tone, cantitate care ar asigura necesrul pentru 28 de ani, in timp ce resursele de huila cunoscute sunt de 232 milioane tone, din care exploatabile sunt 83 milioane tone, care ar ajunge 104…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care creeaza cadrul pentru furnizarea serviciilor medicale in regim de telemedicina, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 95 din 2006, Legea sanatatii,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a explicat, miercuri seara, ca ajutorul de 20% din cifra de afaceri pregatit pentru sectorul HoReCa va fi, cel mai probabil, aprobat de Guvern initial printr-un memorandum, astfel incat sa fie notificata Comisia Europeana. Dupa ce schema de ajutor va primi avizul…

- Antreprenorii pot aplica pentru finantare, incepand de astazi, 22 octombrie, pentru a obtine granturi pentru capital de lucru nerambursabile in valoare de pana la 150.000 de euro. Granturile pentru capital de lucru, destinate IMM-urilor care sunt active in special in sectoarele HoReCa, turism, industrii…

- Joi se lanseaza aplicatia pentru granturile de lucru nerambursabile destinate IMM-urilor afectate de pandemie. Se da startul granturilor pentru capital de lucru, in valoare de 150.000 de euro. Antreprenorii pot aplica pentru finantare incepand de joi. Companiile pot obtine granturi pentru capital de…

- Contribuabilii care urmeaza sa iasa la pensie isi pot cumpara vechime.Vezi ce pot face cei cu stagiu incomplet de cotizare Persoanele care urmeaza sa iasa la pensie si au un stagiu incomplet de cotizare isi pot cumpara vechime. Anuntul a fost facut, vineri, de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului,…

- Ordonanta de urgenta pentru adoptarea Programul ''Electric Up'' pleaca marti, 8 septembrie, la Monitorul Oficial, iar contractarile pentru acest program ar putea fi facute pana la finalul anului, a afirmat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Prin Programul "Electric Up",…