- ȘOC… Culmea ipocriziei la Barlad, acolo unde autoritațile locale, in speța primarul Dumitru Boroș, vrea sa reabiliteze imobilul atribuit nașterii Domnitorului Cuza, cu o finanțare de 1,7 milioane de lei! Indata cum a ajuns in ograda PSD-ului, primarul Boroș a și gasit un constructor social-democrat…

- UPDATE: Polițiștii rutieri au fost trimiși la locul unde a avut loc incidentul, gasind șoseaua plina de graunțe de porumb! A fost depistat și șoferul mașinii care a imprastiat tone de graunțe pe DN 24. Acesta este din comuna Albești, are 44 de ani și a fost sancționat cu 1160 de lei amenda pentru neasigurarea…

- ANALIZA… Capul hidrei a fost taiat, iar puterea absoluta pe care aceasta o deținea se imparte acum pe gaștile din PSD Vaslui. Dupa arestarea lui Buzatu, premierul Marcel Ciolacu, care este și președintele PSD la nivel național, face o mișcare inspirata și-l trimite interimar pe Dragoș Benea, omul care…

- DECIZII… In timp ce la Curtea de Apel Iași instanța are de judecat contestația depusa de Dumitru Buzatu impotriva masurii arestarii preventive, la Vaslui, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, il instaleaza oficial in fruntea organizației județene a partidului pe europarlamentarul de Bacau, Dragoș…

- TOP… Cele trei explozii de la Crevedia, de la o stație GPL clandestina aduce in discuție la Vaslui un subiect fierbinte: amplasarea unei astfel de stații in cea mai mare parcare a orașului din noul complex comercial Funshop Park, lipita de cea a hypermarketului Kaufland. Aici, de puține zile s-a montat…

- START… Olimpicii de top ai Romaniei și mentorii care ii vor pregati pentru o saptamana in Tabara Naționala de Matematica de la Huși au trait momente deosebite, ieri, la festivitatea de deschidere a evenimentului, care a avut loc la Padureni. Daca in sala de spectacole „Armonia”, invitați de seama au…