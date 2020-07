Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video cu un cuplu de americani care au indreptat armele spre manifestanți din mișcarea Black Lives Matter, pentru a-i alunga de pe proprietatea lor, a devenit virala, starnind reacții divergente, potrivit insider. Cei doi au ieșit duminica seara in gradina lor din St. Louis, in Missouri,…

- O înregistrare video cu un cuplu de americani care au îndreptat armele spre manifestanți din mișcarea Black Lives Matter, pentru a-i alunga de pe proprietatea lor, a devenit virala, stârnind reacții divergente, scrie AFP. Cei doi au ieșit duminica seara în gradina lor…

- Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost dus la spital, insa a murit la scurt timp din cauza ranilor. Politia deruleaza o ancheta in acest moment. O alta persoana neidentificata a fost ranita in acelasi incident, insa viata acesteia nu este in pericol, informeaza…

- O filmare înregistrata cu doua zile înainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestând un barbat care facea exerciții fizice în strada, reateaza CBS.Imaginile arata patru polițiști imobilizând un barbat neidentificat și…

- In contextul tensiunilor legate de moartea lui George Floyd, un somer afro-american decedat sub genunchiul unui politist alb, presedintele american Donald Trump si-a inasprit tonul impotriva miscarilor de stanga, aratand cu degetul mai ales in directia militantilor radicali pentru orchestrarea de violente.

- Camera Legislativa a statului american Michigan a fost luata cu asalt, dupa ce guvernatoarea democrata a decis sa prelungeasca perioada de izolare cu 28 de zile. La doua saptamani dupa un prim protest impotriva deciziei guvernatoarei democrate Gretchen Whitmer de a extinde perioada de izolare din Michigan,…

- Missouri a depus plangere impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a disimulat gravitatea pandemiei de coronavirus si a cauzat astfel “pagube”, economice si umane, “ireparabile”. Missouri a acționat in judecata guvernul chinez, Partidul Comunist Chinez și alte instituții de varf pentru rolul pe care l-au…

- Missouri a depus plangere impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a disimulat gravitatea pandemiei de coronavirus si a cauzat astfel "pagube", economice si umane, "ireparabile" in acest stat american si in lume, noteaza AFP, citata de Agerpres.