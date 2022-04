VIDEO: Cum se naște un oraș nou la capătul Copoului. Competiția coloșilor de beton și a imobiliarilor In urma cu cateva saptamani, o prietena, stabilita cu familia inca de prin anii '90 in Dallas, m-a rugat sa-i recomand niste zone din oras in care mama ei, in varsta de peste 70 de ani s-ar putea stabili, la intoarcerea in Romania. In vreme ce fiicele ei ramaneau sa locuiasca in SUA, planul lor era sa-i gaseasca mamei o locuinta potrivita pentru o persoana in varsta, care nu mai cunoaste Iasul, nu se deplaseaza prea mult si are nevoie de acces facil la o zona verde, farmacie, supermarket, piata, mijloace de transport in comun, spital. Logic, solutia ideala parea un apartament cu o camera in una… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intrebare pe care in mod sigur si-au pus-o ieri mii de persoane, la lansarea serviciului de trotinete electrice Lime la Iasi: de ce ar merita sa iau trotineta, si nu masina proprie sau Uber, Bolt ori taxi? Tarifele pentru inchirierea trotinetelor sunt, la distante de cativa kilometri pe cursa, comparabile…

- De anul viitor, comuna Aroneanu va fi legata de municipiul Iasi cu o cursa CTP, a anuntat primarul Benoni Moruzi. Autobuzele Companiei de Transport Public vor circula pe traseul Tg. Cucu - sos. Moara de Vant - Complex Roua, de unde unele vor merge la Dorobant, iar altele la Primaria Aroneanu. Comuna…

- Un incendiu de vegetatie uscata a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea Zanea (Lunca Cetatuii), comuna Ciurea, judetul Iasi. La locul interventiei au fost trimise patru autospeciale de stingere de la Ciurea si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

- Ranit grav intr-un accident, un sofer ghinionist ar putea ajunge si dupa gratii. Magistratii Judecatoriei l-au gasit vinovat pe Constantin Dascalu de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Barbatul nu se afla la prima fapta de acest gen, asa ca pedeapsa stabilita acum va fi executata in regim…

- Maine, intrarea la noua muzee literare din Iasi este gratuita. Demersul apartie Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi, fiind un proiect derulat de mai multi ani in cadrul caruia in fiecare prima zi de marti a lunii este permis accesul in mod gratuit tuturor vizitatorilor in dorinta de a facilita…

- In aceasta perioada, pana la finalul lunii februarie, la Gradina Botanica "Anastasie Fatu" din Iasi poate fi vizitata expozitia de plante exotice. Sunt expuse specii si soiuri de azalee si camelii, precum si exemplare de plante originare din zone subtropicale si tropicale ale Asiei. "Colectia de azalee…

- 4.130 de cabinete de medicina de familie au incheiat in acest moment contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru a face teste rapide gratuite pentru COVID-19. Mai mult de o treime din totalul cabinetelor, la nivel national. Nici macar medicii care s-au oferit si au incheiat contracte in acest sens…

- Publicul are acces liber, pe 1 februarie 2022, in muzeele din reteaua MNLR Iasi, asa cum se intampla in prima zi de marti din fiecare luna. Intre orele 10.00 si 17.00 puteti vizita gratuit: Casa Muzeelor Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul" Muzeul „Mihai Eminescu" Colectia „Istoria teatrului…