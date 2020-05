Bruce Willis (65 de ani) și Demi Moore (57) își petrec împreuna perioada de izolare din timpul pandemiei de coronavirus. Cei doi foști soți se distreaza la casa lor din Idaho, acolo unde se afla împreuna și cu cele trei fiice ale lor.



"Purtați-va ca și cum va place unul de celalalt", a spus Rumer, una dintre fiicele lor, la începutul primului filmuleț postat pe Instagram.



Pentru a vedea toate filmulețele, apasa pe sageata din dreapta.



Update: This is where we are at...

