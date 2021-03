Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum poti alege cea mai buna oferta de furnizare a energiei electrice Oferte energie electrica. Afla cum sa iti alegi cel mai bun furnizor de energie electrica si care sunt recomandarile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand nu…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat doua tutoriale video prin care îi învața pe consumatorii de energie electrica și gaze naturale cum sa utilizeze comparatoarele de prețuri. Reamintim ca piața gazelor a fost liberalizata complet pentru consumatorii…

- Consumatorii de energie trebuie informați cat mai clar ca iși pot schimba furnizorii, in urma liberalizarii pieței, iar autoritațile trebuie sa ia masuri in acest sens, se arata intr-o scrisoare a Comisiei Europene transmisa, la sfarșitul lunii trecute, Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul…

- Consumatorii de energie trebuie informați cât mai clar ca își pot schimba furnizorii, în urma liberalizarii pieței, iar autoritațile trebuie sa ia masuri în acest sens, se arata într-o scrisoare a Comisiei Europene transmisa Autoritații Naționale de Reglementare în…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a scris câteva recomandari pentru consumatorii casnici. Reamintim ca aproape 6 milioane de consumatori casnici au fost trecuți din regim reglementat în serviciul universal, pentru care se platește un preț mai mare decât…

- ​Problemele consumatorilor casnici de energie electrica ramân, din pacate, nerezolvate deși ordinul emis astazi de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este cea mai buna versiune vazuta pâna acum, a scris Razvan Nicolescu, expert în domeniul energiei…

- Furnizorii de ultima instanța, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON sau Tinmar, vor acorda o reducere comerciala, pâna pe 30 iunie 2021, clienților casnici care s-au trezit în ultimele saptamâni, din cauza unei liberalizari prost gestionate, în situația de a fi facturați pentru energia…

- Foarte mulți consumatori de energie au aflat abia acum, în ultimele zile din an, ca piața se va liberaliza de la 1 ianuarie, iar cei care nu încheie contracte pe piața libera risca sa plateasca urmatoarea factura cu pâna la 26% mai mult. Mulți alții, mai ales cei din zona rurala, nici…