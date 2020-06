Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Rafaelo și Vulpița au lansat o noua piesa ”Sushi Maki”, o piesa la care au muncit mult, insa pentru ea au facut și un videoclip pe masura. Au schimbat mai multe ținute, dar au invațat și mișcari de dans pe care nu le-au mai facut pana acum.

- Pentru ca Viorel urmeaza sa lanseze in curand o piesa populara cu videoclip impreuna cu Liliana Moise, iata ca a ales sa sa-i provoace pe Rafaelo și Vulpița la cațiva pași de dans, insa nici ei nu s-au lasat mai prejos. Au dansat sarba, dar dupa pe ”Sushi Maki”.

- Așteptarea a luat sfarșit. Dupa ce au strans milioane de vizualizari pe Youtube, Vulpița și Rafaelo revin din nou cu o piesa, de data asta anunțata ca fiind hitul verii! ”Sushi Maki” e cea mai recenta melodie a celor doi, melodie cu ritmuri japoneze!

- Chiar daca sunt mai tot timpul judecați, iata ca numarul vizulizarilor de pe YouTube crește de o zi la alta. Ieri Vulpița și Viorel au lansat o noua piesa, iar astazi deja se afla pe locul 12 in Romania in topul preferințelor muzicale.

- Dupa ce au anunțat in urma cu mai multe zile ca vor lansa o piesa, iata ca așteptarea a luat sfarșit, iar aseara in cadrul ediției Acces Direct, Rafaelo, Vulpița și Viorel au lansat prima lor piesa impreuna și deja are un real succes pe YouTube.

- In perioada cat au aparut la televizor, cei doi au obținut niște bani, dar care nu o sa le ajunga foarte mult timp. Antena 1 a primit amenzi consistente din partea CNA, din cauza celor doi, iar colaborarea cu Vulpița s-a incheiat, in cele din urma, fiindca totul are un final. Mirela Vaida spune ca Vulpița…

- Colaborarea dintre Vulpița și Rafaleo se anunța deja a fi una de mare succes. Melodia interpretata de cei doi are mare succes și in doar doua zile a depașit 2,6 milioane de vizualizari pe YouTube. Hitul se numește „Doi indragostiți lulea”, iar Rafaelo a vorbit despre cum i-a venit ideea colaborarii.…

- Viorel Stegaru si Maria Constantin, colaborarea momentului. Totul despre melodia care a dat trendingul peste cap. Vulpițo, pazea! Viorel Stegaru „și-a tras” videoclip și are aproape doua milioane de vizualizari intr-o zi de la lansare! Ocupa locul doi in trending.