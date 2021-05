Stiri pe aceeasi tema

- Tomasevic este vazut ca un reprezentant al unei noi generatii de politicieni, fara legatura cu niciunul dintre cele doua partide care domina de trei decenii politica din Croația, cel mai nou stat al Uniunii Europene.

- De profesie tehnician silvic, Cristian Oniciu va candida, din partea Partidului Național Liberal, la alegerile prntru funcția de primar al comunei Ciuruleasa. In aceasta localitate exista 948 de alegatori inscriși pe listele electorale, iar la cele mai recente alegeri localke s-au prezentat la urne…

- Candidatul de stanga Pedro Castillo conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Peru cu 15,80% din voturi, potrivit primelor rezultate oficiale date publicitatii dupa numararea a 11,4% din sufragii, transmite luni Reuters. Castillo este urmat de economistul liberal Hernando de…

- Fostul primar al Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, este de acord cu protestatarii și spune ca „incompetența este dusa prea departe”, iar timișorenii nu mai accepta „restricții aberante”. „Ne veți...

- Consilierul local Traian Ursaleș, proiect de hotarare pentru acordarea, post mortem, a titlului de cetațean de onoare, fostului primar Daniel Opruța Consilierul local PSD, Traian Ursaleș, a depus un proiect de hotarare de consiliu local, in vedere acordarii, post-mortem, fostului primar Daniel Opruța,…

- Scrisoare deschisa, Domnului primar Grigore Tiolan, primar al Comunei Feldru, Domnilor consilieri PNL din cadrul Consiliului Local Feldru. Subsemnatii Somesan Paul Marius, Salvan Gabriel Ioan, Cifor Silivan (initiatori de proiect) ...

- Cristian Lazar, un avocat in varsta de 27 de ani, este noul presedinte interimar al PNL Simleu Silvaniei si candidatul organizatiei judetene a PNL la functia de primar al orasului, la alegerile locale partiale care vor avea loc in acest an. "Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului…

- Sorin Oprescu, 69 de ani, a declarat ca Arena Naționala ar fi costat „doar” 320 de milioane de lei, susținand ca a fost cel mai bun primar al Capitalei. Sorin Oprescu a fost invitatul special al emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai", la Kanal D, și printre temele abordate pe durata orelor de interviu…