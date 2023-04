Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo are 38 de ani, dar in ciuda experienței colosale continua sa fie foarte nervos in momentele in care nu caștiga. Așa s-a intamplat și la meciul in care Al Nassr a terminat la egalitate confruntarea din deplasare cu Al-Feiha. Scenele cu starul portughez au fost filmate și au ajuns virale.…

- Formatia Damac, antrenata de Cosmin Contra, a fost invinsa, marti seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, de Al Ittihad, in etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro.Golurile au fost inscrise de Bruno Henrique ‘14, Romarinho ‘37 (penalti) si Ahmed Hegazy ’87. Fii la curent…

- Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos dupa ce Al Nassr a fost invinsa in deplasare de una dintre echipele cu care lupta la titlu: Al-Ittihad. Starul portughez a lovit mai multe sticle cu apa și a vrut sa arunce banderola de capitan. Presa din Arabia Saudita i-a criticat prestația din acest meci. Cristiano…

- Al Nassr, echipa la care activeaza Cristiano Ronaldo (38 de ani), va juca in aceasta seara cu Al Batin in etapa 19 a campionatului Arabiei Saudite. Partida va incepe la ora 19:30, va fi live pe GSP.ro și la TV pe SportExtra. Inaintea meciului, Al Nassr ocupa locul secund in Arabia Saudita, cu 43 de…

- Cristiano Ronaldo traiește o viața „de emir” dupa ce s-a transferat la Al-Nassr, formație care evolueaza in campionatul Arabiei Saudite. In capitala noii sale case, Riyadh, saudiții i-au pus la dispoziție superstarului portughez 17 camere dispuse pe doua etaje in hotelul de cinci stele "Four Seasons",…

- Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze patru goluri pentru Al Nassr in meciul cu Al-Wehda, de joi, din campionatul Arabiei Saudite. Dupa meci, a devenit viral un videoclip in care se poate observa modul curios si ciudat in care portughezul este escortat in afara stadionului, informeaza News.ro.…

