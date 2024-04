Stiri pe aceeasi tema

- Al Nassr a caștigat cu Al Tai, scor 5-1, in etapa #25 din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un hattrick impotriva echipei lui Laurențiu Reghecampf și Andrei Cordea. Al Tai e in tot mai mare pericol sa retrogradeze, e pe locul 16, primul sub linie. Echipa romanilor Reghecampf și…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani), starul lui Al-Nassr, a intrat in posesia unui Ferrari Daytona SP3, care se adauga parcului auto de lux, valorand peste 20 de milioane de euro. Atacantul portughez și-a prezentat „naveta spațiala” la convocarea la echipa naționala, pentru meciul amical impotriva Sloveniei…

- Tabloul sferturilor Ligii Campionilor Asiei este complet, dupa victoriile lui Al Hilal si Al Ittihad din optimile de finala ale competitiei transmise LIVE in AntenaPLAY. Au ramas patru echipe din vest si patru echipe din vest. In aceasta faza a competitiei se afla Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu, dar…

- Atacantul lui Al Nassr a plecat acasa cu trei trofee de la Globe Soccer Awards din Dubai. Cristiano Ronaldo a primit "Maradona Award" pentru cele 54 de goluri marcate in 2023 - record la nivel mondial in acest an. Portughezul nu a mers singur la gala din Dubai, ci insoțit de frumoasa sa partenera, Georgina…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) evolueaza pentru Al Nassr și a fost prezent la Premiile Globe Soccer, in Emiratele Arabe Unite. Starul portughez a fost cel mai bun marcator al anului 2023, cu 54 de goluri. In cadrul acestei ceremonii, Ronaldo a primit „Maradona Award” pentru cele 54 de reușite pe care…

- Cristiano Ronaldo a investit o suma semnificativa pentru noua sa casa din Dubai. Atacantul lui Al-Nassr a atras atenția cu cea mai recenta achiziție imobiliara, in valoare de aproximativ 27 de milioane de dolari. Fotbalistul portughez deține deja mai multe proprietați in intreaga Europa, inclusiv in…