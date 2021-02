Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat in emisiunea Piața Victorie de la Europa FM ca ritualul botezului ar trebui schimbat, astfel incat acesta sa nu mai puna in pericol viata nou-nascutilor. Reacția vine dupa incidentul de la Suceava, acolo unde un bebeluș de doar cateva saptamani a ajuns, duminica, in stare grava la spital, la scurt timp dupa ce a fost botezat. A doua zi insa a murit la spital. „E o stupizenie, toarna-i de 3 ori apa cu cana pe cap. Nu-l primește Hristos printre iubitorii sai daca ii toarna apa cu cana pe cap? Intreb? (…) Sa ia așa cu gestul religios, popa sa ia apa…