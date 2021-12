VIDEO | Cozi URIAȘE la TESTAREA anti-COVID în ITALIA! Restricțiile au fost înăsprite Milano, Torino și Perugia sunt doar cateva dintre orașele in care italienii au stat la cozi uriașe pentru a se testa anti-COVID. Nu toți cei de la cozi erau insa și nevaccinați. Mulți au decis sa-și ia o masura in plus de protecție inainte de a se vedea cu familia și prietenii pentru tradiționalele mese festive de Craciun, in condițiile in care Italia se afla la un varf de infectari intr-un val cinci marcat de apariția noii tulpini Omicron. FOTO:PROFIMEDIA IMAGESIn ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat aproape 44.600 de noi infecții, cea mai mare valoare inregistrata de la debutul pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

