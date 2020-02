Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…

- Autoritațile chineze au instituit carantinain toate provinciile și au inchis peste 15 orașe, inclusiv Beijingul șiepicentrul epidemiei, Wuhan, in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului.Izolați in case, oamenii fac eforturi sa duca o viața cat de cat normala. Iarunii dintre ei incearca sa-și…

- Bursele din China s-au prabusit luni, pe fondul creșterii numarului de decese provocate de coronavirus. Cat de aproape este o noua criza mondiala Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, pe masura ce numarul deceselor…

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- Ambasada Chinei din Copenhaga a cerut marti ziarului danez Jyllands-Posten, care a publicat controversatele caricaturi cu Mahomed in 2005, sa-si ceara scuze pentru un desen comic avand ca tema noul virus care a provocat moartea a 106 persoane in aceasta tara asiatica, relateaza EFE. Caricatura,…

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…