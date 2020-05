VIDEO Coronavirus Milano: Frescă gigantică în onoarea personalului medical Milano, capitala Lombardiei, regiunea italiana cea mai afectata de coronavirus cu circa 14.000 de decese, a multumit personalului medical, aflat în prima linie în lupta împotriva epidemiei de COVID-19, comandând o fresca gigantica în onoarea acestuia, relateaza AFP.

"Ideea era sa cream o fresca care sa dureze ani de zile si sa fie un memorial pentru oamenii care trec pe lânga noi. Acesta este motivul pentru care se numeste: "Ca sa nu uitam", a explicat pentru AFPTV artistul milanez, autorul lucrarii, Lapo Fatai.

Fresca reprezinta o asistenta…

