- In ultimii cinci ani de zile, gradul de realizare a investitiilor la centrala nucleara de la Cernavoda a scazut de la 97% la 44%. Proiectele majore sunt amanate, specialistii pleaca din cauza lipsei de perspective, in timp ce consiliul de administratie al companiei este populat de oameni fara nicio…

- La Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie, joi dimineata, dupa ce s-a deconectat automat de la sistemul energetic national, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei, potrivit Agerpres. 0 …

- Avarii in lant la centrala nucleara de la Cernavoda. In doar 4 zile, reactoarele 1 si 2 ale centralei Nuclearelectrice au fost oprite din cauza unor avarii. Ultima s-a produs chiar in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de Control al Guvernului sa faca verificari. Centrala…

- O noua avarie la Unitatea 2 a Centralei nucleare de la Cernavoda. Nuclearelectrica anunța ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național in dimineața zilei de 29 martie 2018, ca urmare a apariției unei disfuncționalitați la un sistem electric de proces, partea…

- La Unitatea 2 de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie joi dimineața. Astfel, Centrala nucleara de la Cernavoda funcționeaza doar cu Unitatea 1. Este a doua avarie intr-un interval de patru zile. Pe 25 martie, au fost probleme atat cu Unitatea 1, cat și cu Unitatea 2.

- Caderea de putere a centralei nucleare a avut loc in jurul orei 03.00. Puterea a scazut de la 1.398 MW la 698 MW, semn ca una dintre cele doua unitati a fost deconectata de la SEN. Nuclearelectrica, operatorul centralei, nu a oferit inca explicatii. Articolul integral pe E-NERGIA .

- Centrala nucleara elvetiana din Beznau, cea mai veche din lume, a repornit primul sau reactor, dupa ce acesta fusese oprit in martie 2015 din motive tehnice, a anuntat marti firma care gestioneaza centrala, Axpo, citata de AFP.

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…