- AUR a organizat un Congres extraordinar pe 27 martie 2022, pentru alegerea noii conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. De asemenea s-au mai discutat si punctele: 1. Condiții specifice pentru a candida la funcția de președinte AUR si 2. Procedura de organizare a alegerilor…

- George Simion a fost votat in Congresul extraordinar al AUR din 27 martie, care a avut loc la Palatul Parlamentului, noul președinte al partidului. Moțiunea lui Simion a primit 784 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Danuț Aelenei, a primit 38 de voturi.UPDATE ora 15.07: Potrivit anunțului oficial,…

- George Simion a susținut duminica, 27 martie, in discursul rostit la Palatul Parlamentului, inaintea alegerii conducerii partidului, ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024, desi spune ca a primit incurajari in acest sens.„M-a intrebat presa daca sunt emoționat, legat…

- ​​Primul Congres al AUR se desfasoara cu usile inchise. In sala unde au loc alegerile pentru sefia partidului, competitie in care George Simion nu are nicio emotie, reprezentantii presei au accesul interzis, scrie hotnews.ro. Conducerea partidului a explicat doar ca decizia ca in sala sa nu aiba acces…

- Deputatul AUR Lucian Feodorov a murit dupa o luna in secția de Terapie Intensiva. Cel mai batran parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții”, a declarat copreședintele partidului,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoți, a organizat, duminica, o slujba de sfințire a noului sediu al partidului AUR din Constanța. La eveniment au fost prezenți mai mulți parlamentari AUR, printre care co-președintele formațiunii, George Simion, care au fost binecuvantați…

- Partidul AUR pare sa nu fie ferit de tensiunile interne specifice formațiunilor politice din Parlamentul Romaniei. Chiar daca declarațiile venite din partea liderilor sai sunt unele moderate, exista numeroase semne de intrebare privind relația dintre cei trei co-președinți: Claudiu Tarziu, Sorin Lavric…

- Calin Georgescu, cel pe care Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) l-a propus in repetate randuri pentru functia de premier, a acceptat sa fie presedintele de onoare al formatiunii, a anuntat, luni seara, George Simion, precizand ca astfel se vor unifica toate fortele partidului. In replica, Claudiu…