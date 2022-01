Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care si-au petrecut sfarsitul de an in pensiunile de la munte se intorc acasa. Din dorinta de a scapa de aglomeratia de pe DN1, multi soferi din estul tarii au ales sa traverseze Carpatii prin Valea Buzaului.

- Romanii care si-au petrecut sfarsitul de an in pensiunile de la munte se intorc acasa. Din dorinta de a scapa de aglomeratia de pe DN1, multi soferi din estul tarii au ales sa traverseze Carpatii prin Valea Buzaului.

- Romanii vor avea, in 2022, 15 zile libere legale, conform Codului Muncii, iar 9 dintre acestea vor fi in timpul saptamanii, fata de sapte in 2021 si 11 in 2020. Zilele libere legale in 2022 sunt: 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) – sambata si duminica; 24 ianuarie (Ziua Unirii […] The…

- Articolul VIDEO Nepalezul Ramesh te invața cum sa prepari bibanul la grill, cu garnitura de broccolini calit in ulei de masline se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peștele este la mare cautare, in luna decembrie, pentru a fi pus pe masa in zilele cu dezlegare la pește și in noaptea de Anul Nou.…

- Articolul VIDEO Concurs de pocnit din bici intre consilieri județeni, la finalul ședinței lunare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Grupuri de colindatori sosite din toate zonele Buzaului i-au colindat pe aleșii județeni, joi, dupa ședința lunara. Doi dintre consilieri au vrut sa le arate colegilor…

- Articolul VIDEO De sarbatori, buzoienii vor admira doar spectacolul luminițelor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul va fi impodobit, in luna decembrie, cu mii de luminițe și zeci de figurine colorate. Autoritațile au anunțat deja ca tradiționalele spectacole de Craciun și Anul Nou, din…

- Articolul VIDEO Trafic cu restricții pe strada Transilvaniei, pe finalul lucrarilor de modernizare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Se circula din nou cu restricții pe strada Transilvaniei, din municipiul Buzau, artera aflata la finalul lucrarilor de reabilitare. Modernizarea strazii este…

- Articolul VIDEO Spitalul din Nehoiu, transformat in unitate Covid-19. Localnicii de pe Valea Buzaului au fost luați prin surprindere se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Spitalul Orasenesc Nehoiu a fost eliberat de pacienti in asteptarea ordinului de la Ministerul Sanatatii prin care unitatea…