MEMORIA: 1973 – Primele utilaje din cadrul Fabricii de mașini-unelte au fost puse în funcțiune “Ieri, un moment deosebit a avut loc in viața tanarului colectiv al Fabricii de mașini-unelte din Bacau. Primele utilaje montate in secția sculerie și atelierul mecanic-șef au fost date in exploatare. Proiectanții, constructorii și beneficiarii au ținut sa ia parte la acest eveniment — o prefața, daca se poate spune așa, la actul inscrierii unei […] Articolul MEMORIA: 1973 – Primele utilaje din cadrul Fabricii de mașini-unelte au fost puse in funcțiune apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Baiatul rau al sportului”, „magnific”, „fermecator”, „temperamental”, „arogant”– sunt doar o parte dintre cuvintele folosite de-a lungul anilor de presa internaționala pentru a-l descrie pe tenismenul roman Ilie Nastase. Viața și cariera primului numar 1 din istoria clasamentului ATP, controversele…

- Stațiunea Slanic Moldova, cunoscuta drept “Perla Moldovei”, impresioneaza cu bogația sa in izvoare minerale, cu proprietați terapeutice recunoscute inca din anul 1801. Situata in județul Bacau, aceasta stațiune a devenit un centru de renume pentru tratamentele balneare, atragand turiști din intreaga…

- La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 43 de ani din județul Neamț, dupa ce acesta a fost depistat in flagrant delict, conducand un autoturism pe DN2-E85, aflandu-se sub influența alcoolului și cu permisul de conducere anulat. Cel in…

- Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din Primaria Bacau a intervenit in zona Strazii Henri Coanda, capturand o familie de caini. “Azi, un domn ne-a dus sa ne arate o mama cu 10 pui abandonați. Și-au gasit culcuș sub pamant, ascunși in bezna sub o placa de beton, in curtea unei instituții publice”,…

- Ministerul Finanțelor a anunțat inceperea celei de-a doua ediții a programului de titluri de stat Tezaur pentru anul 2024, oferind investitorilor dobanzi atractive și opțiuni de economisire pe termen scurt și lung. Programul, lansat luni, 15 ianuarie, ofera titluri de stat cu dobanzi anuale de 6,10%…

- In conformitate cu sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., care prevad o acoperire tot mai ridicata a teritoriului țarii cu program de televiziune. In județul nostru, la Comanești s-a dat de curand in funcțiune experimentala o noua stație de televiziune, care inlocuiește actuala stație de…

- Acum cateva saptamani, in zona salinei Targu Ocna, un turist rezident in municipiul Onești, județul Galați, a descoperit o suma de bani abandonata. La intoarcerea din vacanța, turistul a predat suma gasita la ghișeul deschis al Inspectoratului de Poliție. Persoana care deține drepturile asupra sumei…

- Seara de duminica, 10 decembrie 2023. Aspect de sarbatoare. Oare cine a facut-o sa devina o frumoasa amintire, in Piața Tricolorului, in orașul Bacau? Doar gerul bland și puțina zapada au adus spiritul sarbatorilor de iarna? Copiii il așteapta pe Moș Craciun, il cauta in fiecare ungher, ii pregatesc…