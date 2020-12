Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Baza 90 Otopeni la sosirea aeronavei, premierul interimar Nicolae Ciuca a transmis ca este foarte bucuros ca militarii au putut veni in tara inainte de sarbatori.In total sase militari s au repatriat, au venit acasa. Le dorim insanatosire grabnica si ne bucuram foarte mult ca, inainte de…

- Echipament medical donat de statul german si destinat sectiilor de terapie intensiva unde sunt tratati bolnavii de COVID-19 a fost adus, joi, la Bucuresti, cu o aeronava militara, cu care au fost transportati si militarii romani raniti in luna octombrie in Afganistan, care au fost tratati Centrul Medical…

- Echipament medical donat de statul german si destinat sectiilor de terapie intensiva unde sunt tratati bolnavii de COVID-19 a fost adus, joi, la Bucuresti, cu o aeronava militara, cu care au fost transportati si militarii romani raniti in luna octombrie in Afganistan, care au fost tratati Centrul Medical…

- Autoritațile din Berlin vor sa impuna restricții mai dure de sarbatori. Guvernul a cerut joi incetarea oricarei activitați comerciale de la sfarșitul lunii decembrie și inceputul lunii ianuarie, cu excepția supermarketurilor și farmaciilor. „Evolutia pandemiei de COVID-19 nu ne permite sa ne gandim…

- Pandemia de coronavirus a afectat afacerile migranților care s-au stabilit in Germania. Bancile nu mai acorda bani pentru sprijinirea start-up-urilor, insa nu se dau batuți. Insa mulți dintre ei spun ca traiesc zilnic cu teama ca afacerea lor se va inchide, relateaza Deutsche Welle.Frizeria este pasiunea…

- Ministerul german apararii elaboreaza planuri privind retragerea tuturor trupelor sale din Afganistan posibil in decurs de patru luni, a declarat vineri un purtator de cuvant al ministerului de la Berlin, informeaza dpa. Aceste optiuni au fost luate in considerare inaintea deciziei din aceasta saptamana…

- Poliția germana a arestat un barbat suspectat de crima și acte de canibalism, dupa ce oasele unei victime au fost gasite intr-un parc din Berlin, potrivit BBC.Experții criminaliști au stabilit ca oasele aparțin unui barbat in varsta de 44 de ani, care a disparut in urma cu doua luni.Cainii i-au condus…

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri dimineata devreme in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Aproximativ 800 de politisti au fost desfasurati in principal in landurile Saxonia-Anhalt…