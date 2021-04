Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca "sa vedem daca mai exista onoare in Romania". Dupa ce a participat duminica la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI), premierul a fost intrebat de jurnalisti cine ar trebui sa faca un pas in spate dupa scandalul de la Spitalul Foisor. Premierul nu a indicat cine ar trebui sa isi dea demisia, spunand doar: "Sa vedem daca mai exista onoare in Romania". Intrebat la cine se refera, premierul a raspuns:…